Petrobrás irá definir parceiros para portal A Petrobrás define até o fim do mês quem serão seus parceiros no portal de compras que deve entrar em funcionamento a partir de 2002. Pelo portal, a estatal vai adquirir produtos de seus fornecedores para atender aos setores de petróleo e energia. A intenção é transferir para o site também a contratação de serviços em uma segunda etapa. A iniciativa faz parte do plano estratégico elaborado em 2000 que identificou setores na Internet nos quais a empresa deveria investir. Pelo desenho do projeto, o portal será constituído como uma subsidiária da estatal. Mas a intenção é que seja uma empresa de capital privado, na qual a Petrobrás detenha uma participação minoritária de até 49% e o restante das ações fique com os parceiros estratégicos. Na semana passada, a Petrobrás recebeu as últimas propostas de empresas interessadas em participar do portal. A idéia é ter parceiros de grande porte, especialmente no setor de tecnologia e de integração.