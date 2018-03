Petrobrás já perfura dois poços para a ANP, afirma Gabrielli

O presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, disse nesta terça-feira, 13, que a companhia está perfurando dois poços para a Agência Nacional do Petróleo (ANP) sem revelar onde essas áreas estão localizadas. A agência reguladora do setor de petróleo solicitou esse trabalho à Petrobrás para que haja uma melhor identificação das reservas do pré-sal, que contribuirá na definição do preço dos barris de petróleo que serão cedidos pela União a estatal. "Dessas áreas vai sair o preço do petróleo para definir o processo de cessão e o valor da capitalização da Petrobrás", disse Gabrielli.

Segundo o presidente da estatal, esse processo de identificação e análise das reservas deve demorar de três a quatro meses. Ele lembrou, porém, que o projeto de lei enviado pelo executivo ao Congresso Nacional dá prazo de um ano após a sua aprovação para a definição do valor dos 5 bilhões de barris que devem ser cedidos pela União a companhia.

Em conversa com a imprensa, Gabrielli também comentou as discussões que ocorrem em Brasília sobre o novo marco regulatório do setor. O executivo avalia que as todas as emendas apresentadas à proposta do governo são pontuais e que há muito mais convergência do que aparentemente existia no início dos debates. "Há uma oposição que está atordoada. Não há uma proposta de confronto ao projeto do governo", disse.

O executivo voltou a atacar os partidos de oposição ao comentar a retirada da Petrobrás do índice de sustentabilidade da Bovespa no ano passado. Segundo ele, a companhia nunca recebeu uma explicação oficial da bolsa paulista sobre os motivos que levaram a instituição a retirar a empresa do índice. "Eu atribuo isso à uma ação política de políticos de São Paulo atuando na Bovespa", afirmou. Questionado sobre a quais políticos se referia, Gabrielli mencionou a coalizão Cidade Limpa. "Vejo isso como uma tentativa de afetar a reputação da companhia, mas ela é forte o suficiente para superar isso", disse, lembrando que a Petrobrás continua listada no índice de sustentabilidade da Dow Jones. O executivo fez as declarações durante sabatina promovida pelo jornal Folha de S. Paulo.