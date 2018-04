Petrobrás lançará 750 milhões de debêntures no mercado interno A Petrobrás vai lançar no mercado interno 750 milhões de debêntures. A operação está sendo coordenada pela Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco Pactual. Segundo o diretor financeiro da Petrobrás, João Nogueira Batista, é a primeira operação da Petrobrás no mercado interno. Ele explicou que as debêntures serão de dez anos e que a operação ainda depende de registro da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A data prevista para o fechamento da operação é dia 29 de agosto. O diretor da Petrobrás terminou hoje um programa de visitas aos investidores institucionais, como seguradoras e fundos de pensão, para os quais é dirigida a operação. A receptividade, segundo ele, foi muito boa. Nogueira Batista acredita no sucesso da operação por causa do nome da empresa e da necessidade que os investidores institucionais têm de diversificar o risco e de terem na sua carteira papéis de longo prazo compatíveis com as suas obrigações.