Petrobras lançará ADRs nível 2 preferenciais em NY O gerente executivo de relações com investidores da Petrobras, Luiz Fernando Nogueira, informou que a empresa lançará ADRs de nível 2 preferenciais na Bolsa de Nova York até o fim de fevereiro. "Temos autorização para fazer os lançamentos a partir de 10 de fevereiro", disse o executivo. A Petrobras tem cerca de 20% do seu capital preferencial negociado hoje sob a forma de ADRs. "Vamos lançar de 100 milhões a 150 milhões de ações preferenciais em fevereiro em Nova York", informou o gerente. Balanço - Nogueira confirmou que o balanço da empresa será divulgado no próximo dia 16. "O balanço será aprovado no dia 16, na reunião do conselho da empresa e será divulgado no fim da tarde", informou o executivo. De acordo com Nogueira, ainda não é certo que a incorporação da BR Distribuidora pela Petrobras também seja discutida nessa reunião. "Estamos fazendo a avaliação técnica do ofício da CVM e isso será submetido ao conselho para uma decisão na próxima reunião (16 de fevereiro) ou na seguinte", informou. A CVM determinou em ofício que a aquisição de ações da BR por sua controladora Petrobras, com vistas à incorporação, só poderá ser feita por meio de oferta pública. Antes dessa decisão da CVM, o diretor financeiro da estatal, Ronnie Vaz Moreira, havia dito, em uma análise, que a obrigatoriedade de oferta pública inviabilizaria a operação.