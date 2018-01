Petrobras: leilão trará bons resultados Na próxima semana, o governo federal leiloará ao público as ações da Petrobras que excedem o necessário para manter o controle da empresa. Analistas esperam que essa operação movimente aproximadamente R$ 7 bilhões, sendo R$ 1 bilhão através do uso de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS). Veja todos os detalhes da operação no link abaixo. O diretor de renda variável do BNP Asset Management, Nicolas Balafas, afirma que o aspecto mais importante é a possibilidade de o trabalhador escolher o tipo de aplicação que vai remunerar a sua conta de FGTS. "Como o perfil do FGTS é de longo prazo, o rendimento de Taxa Referencial (TR) mais 3% é muito pequeno, sendo vantajoso manter a correção atrelada ao mercado acionário, especialmente no caso de empresas como a Petrobras", afirma. Na sua opinião, será um teste importante, que, tendo sucesso, poderá ser estendido para outros lotes de ações em poder do governo, como a Companhia Vale do Rio Doce, Furnas, ou Eletrobrás. Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, alerta para o risco de se manter muitos recursos aplicados em ações de uma única empresa. "Se o investidor não tem outras ações, deve aplicar menos do que o limite permitido, de 50%", ressalta, apesar de considerar a Petrobras uma empresa com as finanças ajustadas e boas perspectivas. Ele calcula que o preço justo do papel para os próximos doze meses, na atual conjuntura, é de R$ 60,00, o que proporcionaria um rendimento de 56%, considerando-se o fechamento de ontem em R$48,00 e o desconto de 20% para quem mantiver a aplicação por um ano. O maior risco, segundo ele, é que um cenário econômico muito negativo nos próximos seis ou doze meses apavore o investidor inexperiente, fazendo com que ele venda as ações com rendimento muito baixo, ou mesmo negativo. Balafas concorda, mas considera que isso é improvável, e que, se o mercado estiver em alta, as saídas dos investidores nos prazos de seis e doze meses não afetarão significativamente os preços das ações. É importante que o investidor esteja atento às oscilações da Bolsa, para não vender na baixa. As cotações das ações tendem a variar muito no curto prazo. Por isso é importante ter calma e pensar num horizonte de, no mínimo, dois a três anos. Segundo os especialistas, com isso, é difícil que o aplicador tenha ganho menor que o oferecido pela remuneração do FGTS - TR mais 3%. Petrobras ganha em volume de negócios, mas o leilão não afetará fortemente a Bolsa O analista do Banco Santander, Rodrigo Marques, afirma que o leilão aumentará os negócios com papéis da Petrobras, beneficiando a empresa. Os analistas concordam que as ações da Petrobras passarão a ter maior participação no cálculo do Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) -, mas que esse aumento será limitado. Nicolas Balafas calcula que as ações ordinárias - ON, com direito a voto - da empresa, as que estão sendo leiloadas, terão um aumento de 1 a 2 pontos porcentuais no cálculo do Ibovespa. Porém, a operação exigiu um esforço de aumento de transparência da Petrobras, que agora ganhou mais credibilidade junto aos investidores.