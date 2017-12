Petrobras: maior participação no Ibovespa Sai Telesp, entra Petrobras como a empresa de maior participação no Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A nova carteira do Índice (veja matéria relacionada no link abaixo) traz a Petrobras com 12,3%. A porcentagem é a soma de ações preferenciais (PN, sem direito a voto) e ordinárias ON (com direito a voto) da companhia. A segunda empresa com maior participação no Índice é a Telemar (10,6%), seguida pela Eletrobrás (9,9%). Os investidores devem fazer um ajuste à nova carteira, principalmente os fundos de ações passivos - atrelados ao Ibovespa. Porém, o impacto nos negócios não deve ser expressivo, dado que o mercado já vinha antecipando a nova configuração. Há pouco o Ibovespa registrava alta de 1,10%. Em Nova Iorque o mercado financeiro funciona até 14h (horário norte-americano), antecipando o feriado de amanhã - "Independence Day". A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações de empresas de tecnologia - estava em queda de 0,29%. No índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas da bolsa de Nova Iorque -, a queda era de 0,05%. Dólar em alta e juros em queda O meio-feriado nos Estados Unidos deve reduzir o volume de negócios no mercado de câmbio. Há pouco a moeda norte-americana era cotada a R$ 1,8090 na ponta de venda. Uma alta de 0,50% em relação ao fechamento oficial de sexta-feira - R$ 1,8000. No mercado de juros, persiste a expectativa de uma nova redução da taxa de juros básica - Selic. Porém, nos últimos dias, a alta do preço do petróleo e a incerteza em relação ao desaquecimento da economia norte-americana são observados com cuidado pelo Banco Central para que se promova uma nova redução da Selic. Títulos prefixados de contratos de swap com base em 252 dias úteis estavam em 18,65% ao ano no início da manhã. Na sexta-feira, papéis com essas características pagavam juros de 18,88% ao ano.