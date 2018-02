Petrobras manifesta confiança em suprimento de gás boliviano A Petrobras divulgou nesta quinta-feira nota à imprensa para "manifestar sua confiança no suprimento do gás boliviano" ao Brasil. Segundo a nota, o contrato de suprimento de gás em vigor entre Petrobras e YPFB (GSA) vem sendo cumprido de forma integral desde 1º de julho de 1999. "Durante esse período a empresa estatal boliviana honrou as quantidades contratuais demandadas pela Petrobras", afirma a nota, completando ainda que até hoje, a Petrobras Bolívia, operadora dos principais campos fornecedores de gás para este contrato, realizou os investimentos necessários para manter a capacidade de produção compatível com os compromissos assumidos. "Tendo em vista a veiculação de notícias sobre eventuais dificuldades que a YPFB teria para manter o suprimento ao GSA, a Petrobras manifesta sua confiança na capacidade da YPFB em manter as entregas programadas até 2019", conclui.