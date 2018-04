Petrobrás manifesta interesse de ser operadora única do pré-sal

O presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, disse nesta sexta-feira à Agência Estado que, se a empresa vier a ser a operadora única do pré-sal, a companhia tem condições técnicas e financeiras para assumir essa função. "Temos condições sim, não há outra empresa como a Petrobrás. Não há quem tenha as mesmas características", disse o executivo.

Gabrielli, que participa nesta sexta-feira de reunião com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o presidente da Nigéria, Umaru Yar'Adua, evitou responder perguntas sobre o modelo de produção do pré-sal e não quis confirmar, por exemplo, se a Petrobrás será ou não capitalizada pela União. O executivo também não quis fazer comentários sobre notícia publica ontem na Agência Estado de que o governo vai criar um "supercomitê" para administrar os recursos obtidos pela União na exploração do pré-sal.

Lobão disse que fará nesta sexta-feira uma reunião, por teleconferência, com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que está fora de Brasília, para acertar os últimos detalhes do marco regulatório do pré-sal. O ministro disse que se o trabalho for concluído hoje, poderá ser entregue ao presidente na próxima quarta-feira, ou já na segunda-feira.

Investimento no pré-sal é "quase sem riscos"

Lobão reiterou nesta sexta-feira que o governo brasileiro trabalha com a expectativa de que o pré-sal praticamente não oferecerá risco aos investidores que participarem da produção petrolífera nessas áreas. "Nossa expectativa é de total êxito, quase sem riscos", disse. Nesta semana circularam informações de que mais de 30% nos postos já perfurados do pré-sal não seriam viáveis do ponto de vista comercial. Ao comentar novamente essas informações, Lobão voltou a afirmar que até o momento apenas um poço, de 34 perfurados, não tinha petróleo. "E foi porque furaram no lugar errado", afirmou.