Petrobras mantém suspensa construção de oleoduto no RJ A Petrobras descartou hoje qualquer possibilidade de voltar atrás na questão do oleoduto terrestre ligando o norte fluminense ao estado de São Paulo. Em reunião com parlamentares que compõem a Comissão de Minas e Energia da Câmara, o presidente da estatal, José Eduardo Dutra, rechaçou a possibilidade retomar as negociações com o governo do Rio para viabilizar as obras. Dutra foi procurado pelos parlamentares para rever a suspensão das obras em prol dos empregos que seriam gerados. Antes da reunião com Dutra, os parlamentares também apelaram à governadora Rosinha Matheus para que as negociações fossem retomadas, mas o secretário de Energia, Wagner Victer, disse que o governo do Rio só aceitaria renegociar o tema, se ele estivesse atrelado à possibilidade de investimento em uma planta de processamento de óleo da estatal no norte fluminense.