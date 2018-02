Petrobras manterá controle sobre política de preços O diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Petrobras, João Nogueira Batista, afirmou hoje que a estatal vai manter o controle sobre sua política de preços. "Vamos praticar a política da forma que acharmos correta, mas sempre vai gerar aplausos ou reclamações", disse o executivo, durante um teleconferência com analistas de mercado. No final de semana, o presidente Fernando Henrique desautorizou a estatal a reajustar em 2,2% o preço da gasolina. Após a polêmica envolvendo falha na comunicação sobre o reajuste, a correção de preço foi permitida.