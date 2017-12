Petrobras manterá preço do gás natural até setembro A Petrobras informou hoje em nota que está mantendo até setembro o mesmo preço do gás natural para as companhias distribuidoras de todo o País, relativo ao primeiro trimestre deste ano. O preço médio praticado atualmente pela companhia, segundo a nota, representa um desconto médio de 8,5% em relação ao preço do gás natural calculado pela fórmula contratual. A expectativa da companhia é que o preço final ao consumidor possa sofrer ainda maiores reduções, "considerando-se que o desconto é relativo ao preço do gás natural importado, que é em dólar, e que o pagamento à Petrobras é feito em reais". O preço do gás natural nacional permanece inalterado desde 1º de janeiro deste ano.