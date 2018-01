Petrobras: mercado aguarda regras do leilão Muitos analistas apostam numa valorização das ações ordinárias da Petrobras nos próximos meses. O investidor deve pensar no longo prazo, para tomar sua decisão, já que o mercado financeiro ainda está em fase de baixa e a instabilidade deve continuar. Para o consultor financeiro da Agente Corretora de Valores, João Marcus Cicarelli, a tendência é que os preços de Petrobras subam com a oferta maior de papéis. Segundo ele, a liquidez das ações ordinárias é estreita e mesmo com a oferta de mais 31,7% dessas ações em bolsa, a cotação deve subir. Cicarelli alerta, porém, que apenas o fator liquidez não será suficiente para sustentar o preço em alta, já que os mercados estão muito deprimidos, de olho na situação externa. Na opinião dele, o governo deve agir como um investidor cauteloso e esperar um momento melhor para disponibilizar os papéis, garantindo a arrecadação perto R$ 8 bilhões esperados. Papel atraente O presidente da Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais, Antônio Colângelo Luz, concorda com essa avaliação. Ele lembra que hoje, as ações preferenciais são mais caras que as ordinárias e prevê que esta diferença, hoje entre 10% e 15%, possa diminuir e até ser superada. Segundo Colângelo, esses papéis devem continuar interessantes no longo prazo, já que dão direito a voto e com a nova Lei das SAs, a tendência é de uma "valorização" dos minoritários. Comprar ou não ? O presidente da Abamec acha que o momento é bom para quem quer comprar estas ações. Ele lembra que a ação da Petrobras é a segunda mais importante do Ibovespa . Além disso, a empresa é sólida, apresenta bons resultados e boas perspectivas de lucro, uma segurança a mais para o investidor. Apesar disso, Colângelo reitera que neste momento de volatilidade, o investidor em ação deve sempre pensar no longo prazo. A divulgação das regras do leilão das ações ordinárias da Petrobras, concluem os analistas, vai permitir uma avaliação mais precisa sobre os preços.