Petrobrás: Merrill Lynch aprova oferta pública O analista de ações para o Brasil da Merrill Lynch, Marcelo Audi, aprovou decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de exigir a oferta pública aos minoritários antes da incorporação da Petrobrás Distribuidora (BR) à Petrobrás. Ele diz ainda que, politicamente, a decisão fortaleceu a autarquia. "A CVM ganhou credibilidade ao impor esta regra para uma estatal, com base na instrução 345", afirmou. O analista informou que os minoritários da BR já estão se organizando para formar um bloco de um terço para que a Petrobrás não consiga a adesão necessária de 67% para o fechamento de capital, prevista na instrução 345 e, desta forma, eles possam negociar um preço melhor para as ações. A Petrobrás informou, na data da divulgação da decisão da CVM, que recorrerá ao colegiado da autarquia. No último dia 21, a CVM determinou que a Petrobrás faça uma oferta pública de fechamento de capital da Petrobrás BR. A companhia também terá de republicar o fato relevante a respeito da incorporação da BR e reconvocar a assembléia geral extraordinária que aprovará a operação. Dessa forma, a CVM determinou que a Petrobrás mude as características da operação para estabelecer proteção adicional aos acionistas minoritários.