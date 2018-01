Petrobras muda edital para beneficiar empresas brasileiras A Petrobras alterou os editais de contratação das plataformas P-51 e P-52 para aumentar a participação da indústria nacional nas licitações. Agora, as empresas nacionais terão de responder por no mínimo 75% do valor dos contrato do módulo de compressão de gás e dos contratos do módulo de geração de energia elétrica. Já os serviços de engenharia de detalhamento, a construção e a montagem dos módulos deverão ser integralmente realizados no Brasil. Para os contratos de construção do casco, planta de processo e utilidades ficou estabelecido uma participação mínima de 60% do valor dos "topsides" (conveses, planta de processo e utilidades), incluindo a integração com o casco e módulos. Foi incluída a obrigatoriedade de execução, no Brasil, da engenharia de detalhamento, da construção e montagem dos "topsides". Deverá também ser executada no País a integração dos "topsides" com o casco e com os respectivos módulos de geração de energia elétrica e de compressão de gás.