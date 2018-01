Petrobras mudará nome da Perez Companc A Petrobrás mudará o nome da empresa Perez Companc dentro de no máximo 90 dias após a aprovação da operação por parte da Comissão de Defesa da Concorrência. O nome Perez Companc deixará de existir como razão social e a Petrobras não poderá também usar PeCom Energia para identificar os ativos e operações adquiridos no último dia 17 de outubro. A família do ex-dono da empresa, Gregório Goyo Perez Companc, se reservou o direito de guardar seu nome. Nem mesmo os postos de gasolina poderão continuar com o nome de PeCom. O desaparecimento total da marca de 56 anos na Argentina começou com a retirada da bandeira que tradicionalmente sempre identificou o grupo Perez Companc do edifício corporativo, ocupado hoje pelos executivos da Petrobras. A bandeira e a identidade de 10 postos serão trocadas, assim como 101 agências que Perez Companc controla com a marca SL. A Petrobrás deverá convocar uma assembléia de acionistas para escolher o novo nome que identificará o grupo na Argentina, Venezuela, Equador e Peru, e toda a holding que é cotada nas Bolsas de Buenos Aires e Nova York. Isso tem de ocorrer num período de dois a três meses após a aprovação do negócio.