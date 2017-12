Petrobras: muitos não podem comprar ações Muitos optantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) correm o risco de não poderem comprar as ações da Petrobras por falta de depósitos das empresas. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, existem cerca de 259 mil empresas que não fazem o recolhimento do FGTS em nome do empregado. Como o prazo se encerra dia 31, daqui a duas semanas, os trabalhadores que se encontram nessa situação dificilmente conseguirão recuperar o dinheiro a tempo para comprar as ações. Se este for o seu caso, veja como proceder para tentar reaver o dinheiro. Porém, há um período mínimo para que isso aconteça. (Veja matéria a respeito a seguir.) Como proceder para reaver o dinheiro Os caminhos para se tentar recuperar parte do saldo até a data final da aplicação são os sindicatos ou central sindical ou, ainda, por meio do Ministério Público do Trabalho, organismo vinculado ao Ministério Público da União. O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, orienta o optante a procurar o sindicato da sua categoria alegando que a instituição poderá pressionar a empresa para que o depósito seja feito a tempo. Ainda ressalta que, se o trabalhador tiver receio de perder o emprego, o seu nome poderá ser mantido em sigilo ou mesmo a denúncia poderá ser anônima. O telefone da Força Sindical para que o trabalhador denuncie a empresa é (0xx11) 279-1274. Outra opção para tentar reaver o recurso é denunciar a empresa ao Ministério Público do Trabalho da sua cidade ou região. Nesse caso, a denúncia não poderá ser anônima. Mas o nome do empregado não será divulgado. Ele explica que, após a denúncia, cada promotor tem um prazo de dez dias para apreciar a representação contra a empresa. Após esse período, a empresa será convocada para apresentar os recibos dos depósitos ou, então, assinar um "Compromisso de Ajustamento de Conduta", pelo qual deverá comprometer-se a fazer o depósito, ou mesmo, parcelar o débito. Se não houver acordo, o Ministério entrará com uma ação civil pública contra a empresa, para favorecer todos os empregados. O endereço do ministério em São Paulo é: Rua Aurora, 955, das 12 às 17 horas. Extrato O optante pode verificar se a empresa vem depositando o FGTS no extrato fornecido pela Caixa. Se não recebeu o extrato, o trabalhador poderá solicitá-lo em qualquer agência da Caixa. No caso da conta ativa, o extrato poderá ser obtido na hora. Se houver contas inativas, será necessário fazer uma pesquisa, o que poderá levar cerca de três dias. Veja, em matéria a seguir, como exigir o FGTS na Justiça, com o parecer de especialistas.