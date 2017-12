Petrobras: multa não deve afetar ações As perspectivas para as ações da Petrobras continuam positivas, de acordo com estudos feitos por algumas corretoras do mercado. Mesmo com o acidente ambiental causado pela empresa recentemente, resultando em uma multa de R$ 100 milhões, as projeções de valorização dos papéis para o médio e longo prazo não foram afetadas. Desde o vazamento, no dia 16, as ações preferenciais - PN, sem direito a voto - da empresa subiram 1%, de R$ 50,00 para R$ 50,50. As ordinárias - ON, com direito a voto - tiveram alta 0,08%, de R$ 48,81 para R$ 48,85. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) subiu 5,72% no período. Analistas dizem que o desempenho da ação não acompanhou a Bolsa no período porque houve vendas para realização de lucro e vendas com a finalidade de recomprar ações com desconto de 20% no leilão que será feito pelo governo em agosto. O analista de Investimentos da corretora Coinvalores, Marco Aurélio Barbosa, diz que essa multa não prejudica a rentabilidade da Petrobras. "O acontecimento pode afetar o papel da companhia somente no curto prazo, nada além disso." Consultores do mercado dizem que o investidor que pretende aplicar em um fundo de ações da Petrobras utilizando até 50% do saldo do Fundo de Garantia ou mesmo recursos próprios não deve preocupar-se com isso, porque os fundamentos e o fluxo de caixa da empresa são favoráveis. Além disso, a aplicação nesse tipo de carteira deve visar ao longo prazo. As projeções continuam indicando que a ação ON da companhia poderá estar valendo em até 12 meses de R$ 60,00 a R$ 72,00. Como a compra poderá ser feita por preço máximo de R$ 46,40, a perspectiva de ganho vai de 29% a 55% no período. Porém, algumas instituições, como o banco Chase, estão desaconselhando a compra de ações da Petrobras.