Petrobras na Venezuela receberá US$ 105 milhões O braço de investimento para o setor privado do Banco Mundial, a International Finance Corporation (IFC), vai emprestar US$ 105 milhões à Petrobras Energía Venezuela S.A. Em documento enviado à bolsa de valores de Buenos Aires, a companhia argentina Pecom Energía S.A. disse que o empréstimo, de nove anos, tem como objetivo fornecer financiamento para um plano de investimento que visa a desenvolver as reservas de petróleo da subsidiária venezuelana. O documento afirma que a maior parte do empréstimo prometido deverá ser entregue neste ano. A Pecom Energía S.A., que é controlada pela Petrobras S.A., disse que o empréstimo "demonstra a importância dos projetos que a companhia tem na Venezuela."