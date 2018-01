Petrobras não perdeu dinheiro na Bolívia, diz Gabrielli

O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, disse nesta quarta-feira, 13, que a estatal petrolífera "não perdeu dinheiro com as operações na Bolívia". Essa afirmação foi feita ao integrantes da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, em Brasília. Gabrielli disse que não era verdadeira a informação de que a companhia teria pedido inicialmente US$ 200 milhões para vender as duas refinarias da empresa na Bolívia para a estatal YPFB. "Essa informação é falsa", afirmou. As refinarias foram vendidas por US$ 112 milhões, em duas parcelas. O presidente da estatal disse que os US$ 112 milhões refletiram os ganhos futuros das unidades. Ele ressaltou que os US$ 102 milhões que a Petrobras pagou em 1999 pelas refinarias já foram recuperados. "De 1999 para cá, as refinarias deram lucro. O investimento pagou-se", disse Gabrielli.