Petrobras não pretende vender ativos A Petrobras informou nesta terça-feira que não tem intenção de colocar refinarias à venda neste momento, em resposta às declarações do diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Sebastião do Rego Barros, divulgadas nesta segunda-feira pela Agência Estado. O presidente da estatal, Francisco Gros, não fez nenhum comentário a respeito das declarações do embaixador, mas em entrevista concedida há duas semanas havia falado sobre a importância da entrada de outras empresas nesta área. "Estrategicamente, eu acho que seria muito saudável que nós tivéssemos outros players no mercado de refino no Brasil", disse o executivo, lembrando que a Petrobras está negociando parcerias para suas unidades de refino. Rego Barros disse nesta segunda-feira que a venda de ativos em refino seria uma das possibilidades para garantir a competição no mercado brasileiro de combustíveis, onde a Petrobras tem 98% da capacidade de produção. O ex-diretor-geral da ANP David Zylbersztajn, diretor da empresa de consultoria DZ & Associados, também defende a idéia. "Concordo com ele", disse Zylbersztajn lembrando que, durante sua gestão na agência chegou também a fazer esta proposta. Ele acrescentou, contudo, que considera tarde para a implementação da medida ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. "Mas essa idéia justifica um debate", assinalou. O próprio Rego Barros disse que o assunto deve ser discutido com toda a sociedade. A discussão sobre o poder de mercado da Petrobras no refino veio à tona com a abertura do mercado de combustíveis, no início do ano, que liberou os preços mas, de fato, não criou competição. "O grande mérito dessa discussão sobre preço da gasolina foi abrir uma discussão sobre a competição", afirmou o professor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Estudos em Infra-Estrutura (CBIE). Para ele, a competição ainda não ocorre e é preciso uma maior atuação das agências reguladoras e de defesa da concorrência neste mercado. "As agências têm de mostrar que são fortes e estão atentas ao que a Petrobras está fazendo. Se verificarem que a forma de instituir a competição é vendendo ativos, isso deve ser feito. Mas acho que seria uma decisão precipitada neste momento, em que as reclamações surgem porque o petróleo está em alta lá fora", analisou. A decisão sobre venda de ativos teria de ser tomada pelo sistema brasileiro de defesa da concorrência. Segundo a Lei 9.478, que pôs fim ao monopólio estatal, a ANP tem como atribuição dar suporte técnico aos órgãos de defesa da concorrência sobre abusos de poder econômico. Sua atuação nesta área, porém, limitou-se a notas técnicas sobre formação de cartel no mercado de combustíveis e sobre a entrada da Petrobras nas distribuidoras de gás canalizado do Estado do Rio - CEG e CEG Rio -, quando sugeriu que a estatal vendesse parte das ações na Transportadora Brasileira do Gasoduto Brasil-Bolívia para garantir a desverticalização no setor. A posição dominante da Petrobras na área de dutos e terminais de transporte e armazenagem de derivados também é considerada um empecilho à competição. Toda a estrutura de distribuição de combustíveis no País foi montada em instalações da Petrobras, segundo o diretor-comercial da Refinaria de Manguinhos, Luis Henrique Sanches. Para ele, isso dificulta a atuação de outras empresas na importação de produtos. A direção da Petrobras, porém, acredita que a competição na produção nacional de combustíveis ocorrerá gradativamente, acompanhando o aumento da demanda. Em entrevista concedida há duas semanas, o diretor de abastecimento da empresa, Rogério Manso, disse que a produção das refinarias brasileiras só atendem 78% do consumo nacional. "O mercado tem 22% atendidos por outros refinadores, de fora do País ou pelas refinarias de Manguinhos e Ipiranga e as centrais petroquímicas", disse. Segundo ele, à medida que o consumo for subindo, a fatia de mercado atendida pelas refinarias da empresa se diluirá. A companhia admite parcerias em suas refinarias. Já fechou uma com a Repsol-YPF na Refap, no Rio Grande do Sul, e analisa outra para a Reduc, na Baixada Fluminense. As parcerias poderão ser estendidas a outras unidades, disse, na ocasião, o presidente da companhia, Francisco Gros.