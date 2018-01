Petrobras não se pronunciou sobre dividendos O superintendente de relações com empresas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Fábio Fonseca, disse que a Petrobras ainda não enviou resposta formal à autarquia explicando sua política de dividendos. Ele afirmou que a expectativa é de que a companhia se pronuncie até a próxima semana. A CVM enviou pedido de informação à Petrobras devido ao requerimento feito pelo advogado Ricardo dos Santos Freitas, que questiona o pagamento diferenciado de dividendos para acionistas isentos e não-isentos de tributação da Petrobras, e pede uma posição da CVM sobre o assunto. Pela legislação, o pagamento de dividendos não sofre a incidência de imposto. Isso ocorre apenas quando são distribuídos juros sobre o capital, com alíquota de 15% retida na fonte. A Petrobras, segundo Freitas, vem pagando os dois tipos de proventos no mesmo bloco. Por entender que todos os acionistas devem receber o mesmo valor final, a empresa desconta de quem tem direito a dividendo e juro sem imposto a quantia que é retirada dos tributados na fonte. A Petrobras, por sua vez, afirma que segue rigorosamente a lei em sua distribuição de proventos. De acordo com o superintendente Fábio Fonseca, as informações que forem enviadas pela companhia petrolífera serão encaminhadas ao colegiado da CVM, juntamente com o requerimento do advogado, Ricardo dos Santos Freitas, e o parecer da área técnica da autarquia. Só então, o colegiado deverá tomar uma decisão sobre o assunto.