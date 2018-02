Petrobras não usará recursos de investimentos para cobrir Petros O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, garantiu hoje que os recursos que a Petrobras usará para cobrir o déficit do seu fundo de pensão (Petros), provocado pela mudança no plano de aposentadoria dos seus funcionários, não afetará os investimentos programados pela empresa. Silas disse, por meio da assessoria de imprensa, que os R$ 4,5 bilhões necessários para cobrir a operação foram reservados e contabilizados no balanço financeiro da Petrobras. Somente este ano, a estatal de petróleo prevê a realização de investimentos num total de R$ 21,186 bilhões, de acordo com dados do Ministério do Planejamento. As negociações com os petroleiros para que a empresa assumisse o déficit da Petros começaram há mais de dois anos. Mesmo sem a assinatura do acordo e a adesão dos funcionários, a Petrobras preventivamente lançou a despesa em seu balanço. A Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, que fiscaliza e regulamenta as atividades dos fundos, só vai se pronunciar sobre a operação no momento em que a Petros encaminhar ao órgão o novo plano de benefícios da entidade. Hoje, a Secretaria não quis antecipar sua posição sobre o novo plano da Petros, que só pode ser pode ser implementado após aprovação pela SPC. Rombo O déficit foi gerado porque esse novo plano prevê que os funcionários da empresa passam a ter a contribuição definida, em substituição ao antigo plano de benefício definido. A contribuição definida, ao contrário do plano de benefício definido, só garante a aposentadoria pelo valor que o funcionário conseguir acumular durante sua vida ativa. Atuação na Funcef Recentemente a SPC aprovou o novo plano de benefícios da Funcef, o fundo de pensão dos servidores da Caixa Econômica Federal. A exemplo da Petros, Funcef e Caixa também negociaram uma solução para encerrar o ciclo de sucessivos déficits do passado. Ao contrário da Petros, no entanto, a Funcef não precisará de aporte de recursos da Caixa Econômica Federal. A entidade decidiu considerar a totalidade do superávit obtido nos últimos anos, da ordem de R$ 6 bilhões, para constituir uma reserva financeira para bancar as despesas adicionais com a modificação no plano de previdência de seus funcionários. A opção pela mudança de planos na Funcef pode ser feita pelo associado até o dia 31 de agosto. Situação da Previ Na Previ, o maior fundo de pensão do País, dos funcionários do Banco do Brasil, este problema não existe. O fundo de pensão optou por fechar o seu plano antigo de benefício definido em 1997. Dessa data em diante, nenhum novo associado foi admitido no plano antigo. Os novos funcionários do Banco do Brasil ingressaram diretamente no novo plano de contribuição definida. No antigo plano de benefício definido da Previ estão hoje 46.670 funcionários ativos, 52.152 aposentados e 18.472 pensionistas. O novo plano de contribuição definida conta com 33 mil funcionários. A Previ vem obtendo superávit nos últimos três anos. Em 2003 foram R$ 7,67 bilhões. Em 2004, R$ 5,714 bilhões e, no ano passado, R$ 9,107 bilhões. Com três anos de superávit sucessivos, a entidade pode promover este ano, pela primeira vez, a redução da contribuição dos funcionários e do próprio Banco do Brasil.