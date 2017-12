Petrobrás nega que petroleiros estejam paralisados A Petrobrás acaba de informar que todas as unidades da empresa, como refinarias e unidades produtoras de petróleo, estão funcionando normalmente. Por volta das 13 horas, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) divulgou que as refinarias do Planalto (Replan, em Campinas, interior paulista), do Paraná (Repar) e a Superintendência para Industrialização do Xisto (SIX), também no Paraná, estavam paradas. A federação também havia informado que a Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Estado do Rio, estava parada desde a zero hora de segunda-feira. A Petrobrás negou que a Reduc esteja sem funcionar e informou que os trabalhadores que não trocaram de turno na segunda-feira estão trabalhando.