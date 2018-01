Petrobras negocia aumento do preço do gás com Ceará Steel O executivo-chefe da Petrobras, Sérgio Gabrielli, confirmou que a estatal está em negociações para elevar o preço do gás que será fornecido para a projeto Ceará Steel. No momento, acrescentou o executivo, o grupo está negociando preços com diversos clientes do setor. De acordo com Gabrielli, o aumento é motivado pela dinâmica do mercado e não por pressões da vizinha Bolívia. O gás para a Ceará Steel pode vir de importações futuras de gás natural liquefeito ou da produção em alto mar da estatal na Bahia. Nesse caso, o produto será transportado por dutos, informou Gabrielli. A Petrobras propôs preços entre US$ 5,90 e US$ 7,90 por milhão de BTU, de acordo com relatos da imprensa local. Gabrielli não forneceu uma faixa de preço que interessaria ao grupo. Em outubro de 2005, a estatal assinou contrato para fornecer 1,8 milhão de metros cúbicos de gás natural/dia para a Ceará Steel por 20 anos. Originalmente, o complexo siderúrgico esperava pagar US$ 2,91 por milhão de BTU. Fábio Barbosa, diretor financeiro da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), um dos parceiros no projeto Ceará Steel, afirmou na quarta-feira última que há um limite para o quanto sua companhia irá pagar pelo fornecimento de gás. Devido ao impasse nas negociações de preço, o início das operações do projeto de US$ 830 milhões foi adiado de 2009 para 2010. A Ceará Steel é uma joint venture integrada pela Vale, a sul-coreana Dongkuk Steel e a italiana Danieli & C. Officine Meccaniche. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terá 40% de participação na joint venture, a Dongkuk ficará com 34% e Danieli, 17%. A fatia da Vale é de 9%. A siderúrgica deve produzir 1,5 milhão de toneladas de placas de aço por ano para exportação. As informações são da Dow Jones.