Petrobras: negociação vai mudar A partir do dia 23 de junho, as ações de Petrobras serão negociadas de forma diferente. A companhia vai agrupar suas ações à razão de 1 para 100 e, em seguida, cotá-las em preço unitário. O efeito prático é Petrobras PN - preferenciais, sem direito a voto -, que era cotada às 16h30 da sexta-feira passada a R$ 419,00 por lote de mil, seria cotada a R$ 41,19 por ação. Há quem acredite que isso aumenta a liquidez da ação, já que uma "ilusão de ótica" mostra um preço menor e, portanto, mais atraente. Só que os dois preços, antes e depois, são exatamente iguais. A Agência Estado foi verificar o impacto sobre o volume e o retorno de outra blue chip que passou por algo semelhante. Em 15 de dezembro de 1997, as ações da Eletrobrás sofreram um desdobramento. Dia 15, a ON - ordinária, com direito a voto - fechou a R$ 551,00 por lote de mil. Então, cada ação foi substituída por 10 novas. No dia 16, Eletrobrás ON passou a R$ 58,50 por mil. Não é possível comparar os preços antes e depois sem fazer um ajuste: dividir por 10 as cotações pré-desdobramento. Com esse acerto, nota-se que o preço, na verdade, subiu. Na época, as operadoras apostavam também no aumento de liquidez das ações com essa "ilusão de ótica" de que o preço ficou "menor". O que se verificou foi uma queda no volume e retornos piores após o desdobramento. Opinião dos analistas Os analistas do setor de petróleo ainda não chegaram a um consenso em relação ao impacto que o agrupamento das ações de Petrobrás poderá provocar em seu volume negociado. A avaliação envolve questões como o humor do mercado no momento da operação e suas tendências de compra e venda de papéis na data. Mas todos concordam que nada estará definido antes que a Bovespa estipule o lote mínimo a ser negociado a partir de 23 de junho. Atualmente, Petrobrás é negociada com um lote padrão de 10 mil ações. Isto significa que o desembolso mínimo para se comprar um lote à vista na Bovespa é de R$ 4,190 mil. Dependendo da determinação, pode ser que o volume negociado caia. Na avaliação de Fernando Oliveira, da Fator Doria Atherino Corretora, a operação provocaria "em tese" um aumento no volume negociado. Segundo Oliveira, a sensação de que o preço pago por uma única ação ficou inferior tornaria o papel mais atrativo. A opinião é compartilhada pelo analista Gilberto Pereira de Souza, da Sudameris Corretora. "O valor unitário leva as pessoas a terem a ilusão de que o preço está mais menor." Ele também reforçou a idéia de que a negociação por unidade facilitaria a entrada de pequenos acionistas.