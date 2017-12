Petrobras: novo prazo de compra O governo prorrogou para o dia 7 de agosto o prazo para os trabalhadores adquirirem ações da Petrobras com recursos do FGTS. O prazo para utilização do FGTS para compra de ações da estatal expirava no dia 31 de julho. A informação é do ministro do Trabalho, Francisco Dornelles. Dornelles foi comunicado da decisão pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Alcides Tápias, discute os aspectos técnicos da medida com o presidente do BNDES, Francisco Gros. Saiba tudo sobre como investir em ações da Petrobras, com recursos do FGTS ou próprios, além da opinião de vários analistas de mercado, nos links abaixo.