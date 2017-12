Petrobrás: novos fundos para receber recursos As instituições financeiras já programam o lançamento de fundos para receber parte dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aplicados, no ano passado, em papéis da Petrobrás. A partir de 18 de agosto, os trabalhadores que compraram ações ordinárias (ON, com direito a voto) da companhia com desconto, na oferta promovida pelo governo, podem deixar os papéis em busca de diversificação. Eles poderão voltar para a conta do FGTS ou migrar para outros fundos de carteira livre com, no mínimo, 51% do capital em ações - de qualquer empresa e setor -, podendo investir o restante em renda fixa. O superintendente de Fundos de Investimento do Itaú, Moacyr Castanho, afirma que deve pedir o lançamento de produtos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) até a próxima semana. Segundo Castanho, a decisão de resgatar ou não as ações da Petrobrás dependerá do perfil de cada investidor. "Para quem estiver pensando em aposentadoria, a Petrobrás é uma boa alternativa, por ser uma das maiores e mais sólidas companhias do mundo." Porém, Castanho acredita que alguns trabalhadores podem decidir aplicar parte do dinheiro em outra ação. A Caixa Econômica Federal é outra que estuda o lançamento de novas carteiras. "Só falta definir o perfil", disse o diretor de Ativos de Terceiros da Caixa, Jorge Luiz Ávila. Ele informou que uma pesquisa entre os clientes mostrou que a maioria prefere ficar com as ações da Petrobrás. Apesar da possibilidade de criar novos produtos, o gerente de Credenciamento de Investidores Institucionais da CVM, Luís Felipe Lobianco, não acredita numa "enxurrada de pedidos" das instituições financeiras. Os analistas de mercado também não estão muito otimistas e não esperam muitos resgates de ações da Petrobrás, o que poderia pressionar a cotação dos papéis. Para Fernando Aoad, do HSBC Investment Bank Brasil, mesmo que haja resgate, a pressão não deve ser grande. Ele lembra que a rentabilidade de Petrobrás foi excepcional neste último ano e, por isso, alguns poderiam vender as ações para realização de lucro. Quem aplicou nos papéis teve um retorno perto de 100%. Assim, na visão de Aoad, o trabalhador não tem muita opção se sair da companhia. "Ou ele volta para o FGTS e tem rentabilidade de 5% ao ano ou migra para outros papéis, que também apresentam riscos."