Petrobrás obtém crédito de R$ 25 bilhões com BNDES

A Petrobrás informou nesta quinta-feira, 30, que obteve uma linha de financiamento de R$ 25 bilhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos serão usados no Plano de Negócios 2009-2013 da estatal, que prevê investimentos de US$ 174,4 bilhões para o período (cerca de R$ 347 bilhões).

"Os recursos serão recebidos sob a forma de títulos públicos federais e terão como finalidade financiar investimentos relacionados ao aumento da produção de óleo e gás, ampliação da capacidade de refino e à extensão da malha de gasodutos existente no Brasil", informou a empresa, em comunicado.

O financiamento terá prazo de 19 anos e 8 meses, com amortização semestral em setembro e março, sendo que o primeiro pagamento está programado para setembro de 2016. O pagamento de juros também está previsto para os meses de setembro e março. O contrato foi firmado em reais, indexados à variação do dólar.

A estatal informou ainda que celebrou convênio com o BNDES para apoiar o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás no Brasil. O objetivo é estabelecer intercâmbio de experiências e informações entre o banco e a companhia.