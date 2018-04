Petrobras obtém R$ 25 bi do BNDES e 19 anos de prazo A Petrobras informou hoje que obteve uma linha de financiamento de R$ 25 bilhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos serão usados no plano de negócios 2009-2013 da estatal, que prevê investimentos de US$ 174,4 bilhões para o período.