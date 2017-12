Petrobrás ofertará ações PN no mercado de balcão A Petrobrás divulgou hoje algumas condições da oferta global secundária de ações preferenciais (PN, sem direito a voto) de titularidade do BNDES que será feita no mercado de balcão. Os investidores não-institucionais terão prioridade na oferta. Eles poderão fazer uma reserva antecipada mediante preenchimento de formulário entre os dias 11/7 e 17/7, até as 15 horas. Está previsto para o dia 18/7 a finalização do processo de bookbuilding com a divulgação do preço que será utilizado na operação. Cada investidor poderá aplicar o mínimo de R$ 5 mil e o máximo de R$ 100 mil nas ações da empresa. As reservas serão atendidas integralmente. Caso haja excesso na demanda, haverá um rateio proporcional dos papéis. Em caso de o montante da reserva gerar fração de ações, a diferença entre o valor depositado e o correspondente ao número inteiro de ações será devolvido sem juros ou correção monetária ao investidor dentro de um prazo de até 5 dias úteis, contados da data da liquidação financeira da operação. No comunicado, a Petrobrás lembra que serão realizadas apresentações sobre a operação (road shows) hoje, no Rio de Janeiro, e amanhã, em São Paulo. O Salomon Smith Barney será o coordenador da oferta global. O coordenador da oferta brasileira será o CitiBank, que atuará ao lado dos coordenadores contratados Bradesco, Itaú, Unibanco, BBA e Banco do Brasil. As reservas antecipadas poderão ser feitas nestas instituições e ainda no homebroker do Itaú, www.itautrade.com.br. O pedido de registro da oferta secundária foi feito no último dia 28, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à SEC. Um prospecto preliminar com os detalhes da operação estará disponível a partir de hoje nos bancos autorizados.