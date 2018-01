Petrobras: opções de resgate antecipado Em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, aquisição de imóvel, tratamento de aids e de câncer, incluindo de dependente, o optante que investiu em fundos de ações da Petrobras poderá fazer o saque a qualquer momento. O optante pedirá a baixa da aplicação ao administrador, que fará os descontos (Imposto de Renda, CPMF e taxa de resgate, se for o caso) e devolverá o dinheiro à Caixa Econômica Federal, para liberação ao optante. O IR de 10% será cobrado se o saque for feito com rendimento acima da TR acumulada no período mais 3% ao ano (rendimento normal da conta do FGTS). Em saque antes de seis meses (contados a partir do dia 17) , o optante terá de devolver ao governo todo o desconto obtido na aquisição, de 20% sobre o valor de compra, ou R$ 8,61 por ação. Se o saque for solicitado do 6.º ao 12.º mês, o optante perderá a metade do abatimento, ou R$ 4,30 por ação. Depois de 12 meses, não haverá perda de desconto. O optante não estará obrigado a resgatar a aplicação do FGTS no fundo de ações da Petrobras em uma das situações de saque legal. Ele poderá sacar a parte que está na conta vinculada na Caixa e analisar se convém ou não dar baixa na parcela aplicada. Antes de 12 meses, não será conveniente pedir o resgate, pela perda do desconto. Poderá ocorrer, também, que as ações estejam em baixa no momento e, com isso, valha a pena esperar uma recuperação. Nesse caso, será preciso guardar a via de autorização de saque fornecida pela empresa. Em caso de demissão, a multa de 40% devida pela empresa será calculada com base no saldo em uma conta gráfica, que leve em conta os depósitos do período do emprego atualizados por TR mais 3% ao ano. O resultado da aplicação em ações da Petrobras não fará parte do calculo da multa.