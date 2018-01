Petrobras paga dividendos a acionistas no dia 22 No próximo dia 22, a Petrobras pagará aos seus acionistas os dividendos e juros sobre capital antecipados. Os acionistas irão receber R$ 1,05 por ação, tanto ordinária (ON, com direito a voto) quanto preferencial (PN, sem direito a voto). Para a distribuição dos dividendos, será considerada a posição acionária de 3 de agosto, data em que foi aprovada pelo conselho de administração. Os juros sobre o capital terão como posição acionária para pagamento o dia 29 de junho, seguindo o mesmo raciocínio. O pagamento será feito pelo banco Itaú.