Petrobrás pagará juro de R$ 0,20 por ação

A Petrobrás pagará em 21 de dezembro a segunda parcela de juros sobre o capital próprio, no valor bruto de R$ 0,20 por ação ordinária ou preferencial, referente ao exercício de 2009. Sobre esse valor incidirá a taxa de 15% de Imposto de Renda, exceto para o pagamento de acionistas imunes e isentos.

Em comunicado ao mercado, a petrolífera informa que a distribuição irá considerar a posição acionária de 30 de setembro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O provento, que será corrigido pela taxa Selic desde a data do pagamento até o encerramento do respectivo exercício social, deverá ser descontado da remuneração que vier a ser distribuída no encerramento do exercício.