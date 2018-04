Petrobras participará de licitação na Venezuela O diretor da Área Internacional da Petrobras, Jorge Zelada, confirmou hoje que a estatal está participando do processo de licitação para explorar a área de Carabobo, na Venezuela. Segundo informou em entrevista coletiva após realizar palestra a convite da Câmara de Comércio Brasil-França, a Petrobras já adquiriu os dados geológicos daquela área e está no aguardo do desenvolvimento do processo licitatório.