Petrobras participará de licitação no Equador A Petrobras comprou os direitos para participar da licitação para exploração de quatro áreas de produção de petróleo no Equador, informou a estatal Petroecuador na noite desta quinta-feira. A Petrobras é a quinta companhia a anunciar participação na licitação para exploração de petróleo em Auca, Culebra-Yulebra, Lago Agrio e Shushufindi, no qual a Petroecuador já tem operações. Estima-se que as reservas recuperáveis dessas quatro áreas somem 904,6 milhões de barris. A licitação para concessão de contratos para exploração em associação com a estatal equatoriana foi anunciado em 1º de novembro. O prazo para entrega das ofertas pode ser prorrogado até 23 de janeiro. Os contratos terão um prazo de 20 anos. As outras empresas interessadas na licitação são: Repsol-YPF (Espanha), Techint (Argentina), Perenco (França) e Sipec (subsidiária da Companhia Nacional de Petróleo do Chile).