Petrobrás passa a exportar mais A Petrobrás está deixando de ser uma companhia basicamente importadora, tornando-se também exportadora. A avaliação é do diretor-financeiro da estatal, João Batista Nogueira, que apresentou os dados básicos da empresa em teleconferência realizada, nesta manhã, com analistas de investimentos. No primeiro semestre deste ano a empresa importou o equivalente a 534 mil barris diários de petróleo, o que representa queda de 21,2% em relação ao primeiro semestre de 2001. A maior queda foi na importação de derivados, com redução de 41%, caindo para 213 mil barris diários, contra 361 mil em igual período do ano passado. A compra, no exterior, de petróleo cru cresceu 1,26%, subindo para 321 mil barris diários, contra os 317 mil em igual período do ano passado. As exportações registraram aumento de 41% no total no primeiro semestre de 2002 em relação ao primeiro semestre de 2001, especialmente pelo aumento de 122% nas vendas de petróleo bruto. A média diária nos primeiros seis meses deste ano subiu para 224 mil barris diários de petróleo bruto e 205 mil de derivados, totalizando 429 mil barris. No primeiro semestre de 2001 esses números totalizaram 101 mil de petróleo bruto e 203 mil de derivados, o que dava um total de 304 mil barris. O aumento da produção interna está permitindo substituir o óleo importado. No ano passado, o óleo nacional representava 78% do refino da empresa e, no primeiro semestre deste ano, essa participação subiu para 79%. Outro fator favorável à empresa brasileira é que a Petrobrás utiliza capacidade de refino em níveis superiores à média internacional. A companhia utiliza 84% da sua capacidade, ante 85% no ano passado, enquanto que no mercado internacional a utilização das refinarias está em 79%, ante 78% no primeiro semestre de 2001.