Petrobras patrocinará Speed Racer para reforçar marca A Petrobras vai patrocinar o filme da série japonesa de animação Speed Racer. O objetivo é reforçar a marca da Petrobras no mercado internacional. Criada nos anos 60 por Tatsuo Yoshida, o filme da série terá a direção e roteiro dos irmãos Larry e Andy Wachowski, criadores da trilogia Matrix e mostra um jovem piloto e o seu carro Mach 5 nas pistas. "A ação em Speed Racer será vista em todo o mundo e objetiva reforçar a marca Petrobras no cenário internacional, enfatizando nosso trabalho no desenvolvimento de tecnologias de ponta, especialmente bioenergia", afirmou Luis Antônio Vargas, gerente de Publicidade e Promoções da Petrobras. O acordo com a Warner Bros. Pictures e a Village Roadshow Pictures também inclui uma parceria promocional para o lançamento. A Petrobras vai expor a sua marca nos cenas e momentos do filme nas mais variadas formas. Speed Racer, o filme, está programado para estrear nos Estados Unidos em 9 de maio de 2008, com estréia simultânea em um grande número de mercados internacionais, incluindo o Brasil.