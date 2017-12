Petrobras perde licitação no Timor Leste O consórcio formado pela Petrobras e pela Galp Energia, de Portugal, perdeu uma licitação para a prospecção de petróleo no litoral do Timor Leste, informou nesta segunda-feira a agência portuguesa Lusa. A empresa italiana ENI foi a vencedora do direito a explorar cinco blocos em uma concorrência internacional de prospecção petrolífera, e uma sexta área ficou a cargo da empresa Reliance Industries, da Índia. O consórcio formado pelas empresas brasileira e portuguesa ofereceu ao governo timorense um retorno de US$ 1 milhão, enquanto a italiana ENI apresentou uma oferta 4,5 vezes superior. A decisão da comissão de avaliação das propostas apresentadas no concurso foi aprovada pelo primeiro-ministro do Timor Leste, Mari Alkatiri.