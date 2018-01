Petrobras perde liderança como empresa mais valiosa na AL Desde o dia 21 de janeiro, a Petrobras deixou de ser a maior empresa de capital aberto da América Latina por valor de mercado - definido diariamente pelo preço das ações da empresa. Ela foi superada pela América Movil que, nesta data, efetuou uma emissão de ações para incorporar sua controladora América Telecom. A Petrobras ocupava posição de liderança desde junho de 2003. Para este resultado, a Economática considerou que o valor de mercado da Petrobras é de US$ 98,6 bilhões (considerando somente as ações em circulação) e o da América Movil de US$ 117,6 bilhões. Na apuração anterior, de dezembro de 2006, o valor de mercado das duas empresas era de US$ 107,751 bilhões e US$ 79,610 bilhões, respectivamente. O terceiro lugar na América Latina é da Vale do Rio Doce que na mesma data apresenta valor de mercado de US$ US$ 82,2 bilhões. A diferença entre a Petrobras e a Vale do Rio Doce é de 16% ou US$ 16,4 bilhões.