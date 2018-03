Petrobras perde US$ 1 bilhão por não reajustar combustíveis A Petrobras já acumula prejuízo de pelo menos US$ 1 bilhão somente nos primeiros três meses de 2003 por não ter repassado a diferença entre os preços do Brasil e os cobrados no mercado internacional. O cálculo é do Centro Brasileiro de Infra-estrutura (CBIE), que acompanha diariamente a movimentação do mercado de petróleo no mundo. De acordo com o CBIE, esta diferença entre o preço doméstico e o internacional está hoje em 25% na gasolina e em 30% maior no caso do diesel. Para o diretor do CBIE, Adriano Pires, o governo fez a opção errada ao não manter os combustíveis alinhados com o mercado internacional neste período de "pré-guerra". "Além de a Petrobras deixar de ganhar, como aconteceu com as empresas petrolíferas no mundo todo durante este período, o governo sinalizou que, se não aumentou até agora os preços, também não deve reajustá-los durante a guerra. Ou seja: a estatal vai continuar amargando novos prejuízos e os acionistas terão que arcar com isso", afirmou. Segundo ele, se forem comprovadas as previsões de uma guerra curta, a tendência de queda no preço do barril de petróleo que vem sendo verificada nos últimos dias deve se manter. "A bolsa vive de especulações e já absorveu a informação de que uma guerra é inevitável e deve ser curta. Isso significa que não existem mais motivos para o preço se manter alto e as pessoas começaram a se desfazer dos papéis. Se esta perspectiva se reverter, haverá novos repiques de preço, mas a tendência é de que isso não ocorra e a queda perdure", disse. Para um cenário pós-guerra no Brasil, Pires prevê três hipóteses. Na primeira, o governo repassaria para os preços dos combustíveis a redução que deve ocorrer no preço do barril do petróleo. "Neste caso a Petrobras não teria como reverter seus prejuízos." A segunda possibilidade é de que o governo baixe o preço um pouco para o consumidor, mas não reduza na refinaria, permitindo à Petrobras recuperar as perdas. A terceira hipótese, considerada por Pires a mais provável de ocorrer, é a de que o governo baixe o preço na refinaria, equiparando aos do novo cenário mundial, e aumente a parcela da Contribuição para Intervenção Econômica (Cide) de R$ 0,54 para R$ 0,84 para fazer evitar novos aumentos no mercado internacional. "Seria o pior cenário."