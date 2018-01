Petrobras perdeu área de exploração para estatal Argentina O jornal "Clarín", o principal do país, revelou neste domingo, que a empresa Petrobras Energia, uma das maiores do setor energético na Argentina, perdeu em 2004 um megacontrato de exploração petrolífera na plataforma marítima argentina, na área denominada Bacia Colorado Marina. Depois de ter sido adjudicada à Petrobras, a área passou às mãos da Enarsa, uma mini-estatal de grandes ambições, criada pelo presidente Néstor Kirchner com a intenção de reconstruir no país as "glórias" da extinta estatal YPF, privatizada em 1991. Segundo o "Clarín", tanto o governo argentino como a Petrobras mantiveram silêncio sobre esse potencial escândalo. A Enarsa foi criada oficialmente no dia 11 de novembro de 2004. Um dia depois, o secretário de Energia da Argentina, Daniel Cameron, cedeu 100% de duas áreas para a exploração petrolífera da Bacia Colorado Marina à Petrobras Energia. A diretoria da recém-criada Enarsa, ao saber da concessão, reagiu imediatamente e protestou ao Ministro do Planejamento Federal, Julio De Vido - homem de extrema confiança do presidente Kirchner, com quem trabalha há quase duas décadas. O argumento da Enarsa era que a estatal havia sido criada com o objetivo de "partilhar" a exploração energética com empresas privadas. O caso da Bacia Colorada - segundo a Enarsa - contradizia essa intenção, já que havia sido entregue 100% à Petrobras. Segundo o "Clarín", De Vido, obteve o apoio do chefe do gabinete de ministros, Alberto Fernández (o braço-direito de Kirchner), que removeu a concessão à Petrobras, concedendo à Enarsa a posse total das áreas petrolíferas da Bacia Colorada. O jornal portenho argumenta que a operação de exploração dessa área era ambiciosa, já que implicava em um investimento de US$ 40 milhões só em exploração sísmica. No caso de localizar jazidas de gás nessa área, calcula-se que os investimentos poderiam superar a faixa de US$ 1 bilhão. Um ano e meio depois desse imbróglio, a Enarsa está montando um consórcio para explorar a mesma área, em conjunto com a Repsol-YPF e a própria Petrobras. A Enarsa é a "menina dos olhos" de Kirchner. Conhecidos de longa data do presidente costumam afirmar que, desde sua época de governador da petroleira província de Santa Cruz, ele acompanha a questão energética com "peculiar obsessão".