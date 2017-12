Petrobras perdeu R$ 1,36 bilhão no setor energético A Petrobrás perdeu R$ 1,36 bilhão com seus negócios no setor energético em 2003. Em comunicado divulgado hoje, a empresa informou que as perdas ficaram abaixo das provisões de R$ 1,43 bilhão provisionados durante o ano. Para 2004, a estimativa é que os negócios em energia gerem um prejuízo de R$ 1,48 bilhão, valor que foi provisionado no balanço da estatal, segundo determinação do Conselho de Administração. As perdas com operações no setor energético referem-se à "frustração das expectativas" quanto ao desenvolvimento do mercado brasileiro, diz a nota. "Essa redução do mercado leva a dificuldades na obtenção de contratos de venda de energia em condições que remunerem os investimentos", diz o texto. A Petrobrás foi uma das maiores investidoras neste setor nos anos de racionamento e comprometeu-se a ampliar suas compras de gás boliviano para abastecer térmicas. A estatal está no centro de um fogo cruzado com o ministério de Minas e Energia, devido à escassez de gás natural para abastecer as térmicas do Nordeste, região que passa por um problema de abastecimento de energia. A falta de gás levou o governo a acionar as térmicas emergenciais, movidas a óleo diesel ou óleo combustível, cujo custo para o consumidor é muito maior. Ontem, a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse que o governo vai avaliar o problema, a fim de evitar maiores impactos no bolso do brasileiro. "Construir térmica sem gás é a mesma coisa que construir hidrelétrica sem água", reclamou a ministra. Para abastecer algumas térmicas, a Petrobras teve que reduzir as operações de sua Fábrica de Fertilizantes na Bahia, que usa o combustível como insumo. O diretor de gás e energia da Petrobras, Ildo Sauer disse que desde que assumiu o cargo na estatal já era sabido de que não há gás para todas as térmicas do Nordeste. "Sempre houve a certeza de que não há como abastecer, por exemplo, simultaneamente a MPX e a Termofortaleza", afirmou. Segundo Sauer, somente a Termofortaleza está consumindo 1,5 milhão de metros cúbicos e outros 500 mil são destinados ao consumo industrial "Somente quando estiver concluída a malha de dutos no Nordeste e o gasoduto que liga o Sudeste àquela região é que os problemas de abastecimento estarão solucionados", afirmou.