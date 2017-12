Petrobras planeja investimento recorde em 2005 A Petrobras planeja em 2005 fazer um investimento recorde de R$ 30 bilhões, o maior já programado por uma empresa privada no País. Em 2004 a estatal aplicou R$ 21,7 bilhões. O diretor Financeiro e de Relações com Investidores da companhia José Sérgio Gabrielli explicou que este aumento será possível graças à forte geração de caixa, ao aumento de capacidade e à maior rentabilidade de seus projetos. Em 2004 a Petrobras alcançou uma geração de caixa recorde de R$ 36 bilhões. O plano estratégico da estatal prevê investimentos de US$ 53,2 bilhões até 2010. Produção em novas plataformas A Petrobras divulgou hoje comunicado ao mercado informando que a plataforma P-48, a segunda do projeto Barracuda e Caratinga, começou a produzir hoje. O complexo de Barracuda e Caratinga é constituído por campos de petróleo e gás em águas profundas, localizados a 160 km a leste de Macaé, no nordeste do Estado do Rio de Janeiro, e cobre uma área de 493 quilômetros quadrados na bacia de Campos, a profundidades que variam de 600 a 1.350 metros. O projeto compreende dois navios flutuantes de produção, armazenamento e descarregamento (FPSOs) denominados P-43 e P-48. Cada um pode produzir até 150.000 barris por dia e armazenar aproximadamente dois milhões de barris de óleo. A Plataforma FPSO do campo de Caratinga P-48 começou a produção através do poço CRT-21, localizado a uma profundidade de cerca de 1 mil metros, com uma vazão de 21.700 barris por dia de óleo de 23º API. O projeto Barracuda e Caratinga teve produção iniciada com o FPSO Barracuda, P-43, em dezembro de 2004. Um total de 32 poços de produção e 22 poços de injeção serão conectados à P-43 e à P-48 e o pico de produção deverá ocorrer até julho de 2005.