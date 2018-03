Petrobras: poço para capitalização será vizinho a Iara O diretor Financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, disse hoje que a companhia vai perfurar uma área não concedida ao lado da descoberta de Iara, no BM-S-11, do pré-sal da Bacia de Santos, na primeira quinzena de dezembro. A perfuração, autorizada ontem pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), faz parte da busca pelos cinco bilhões de barris que serão repassados pelo governo no processo de cessão onerosa que compõe a capitalização da estatal, prevista no novo marco regulatório que está em trâmite no Congresso e deve ocorrer até o fim do primeiro semestre de 2010.