Petrobras pode aumentar importação de gás boliviano A Petrobras poderá aumentar as importações de gás boliviano. De acordo com o diretor de Gás e Energia da Petrobras, Ildo Sauer, isso será possível porque o maior entrave com a Bolívia, que era os contratos de exploração e produção, foi resolvido. "Os contratos foram assinados, legitimados, e permitindo um retorno adequado aos nossos investimentos. Isso torna o regime jurídico da Bolívia confiável", argumentou o executivo. A alternativa será definida em prazo de 120 dias. Em entrevista após abrir o seminário "Cooperação Energética nas Américas", promovido pelo Cebri, Sauer destacou que ainda não há definição de como será feita a expansão das importações. Técnicos do setor apontam três alternativas: a primeira diz respeito à melhoria do poder calorífico do gás importado pelo Brasil e não demandaria investimentos na malha de dutos. O segundo caso, que já foi estudado pela estatal, seria uma ampliação em quatro milhões de metros cúbicos por dia do gasoduto Bolívia Brasil. Esse volume adicional pode ser transportado apenas com investimentos em equipamentos de compressão no duto. Uma terceira opção mais audaciosa seria a construção de tubulações paralelas ao gasbol ou novas tubulações interligando os dois países. O diretor da Petrobras admitiu que qualquer aumento das importações demandará investimentos nos campos produtores da Bolívia, uma vez que a capacidade local de produção já está toda contratada. Segundo ele, qualquer novo investimento em produção terá que ser definido pela estatal boliviana YPFB, que hoje controla a cadeia de petróleo e gás no país. A Petrobras Bolívia (subsidiária da Petrobras na Bolívia) pode fornecer novos volumes mas terá que negociar com a YPFB. Gasoduto do Sul Sauer defendeu ainda estudos para a construção do chamado Gasoduto do Sul, que ligaria as reservas venezuelanas à Argentina. Segundo ele, o projeto pode ser viável dependendo do volume de gás natural que vai transportar. Respondendo à críticas feitas pelo secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo Wagner Victer, que classificou a proposta de irresponsável, Sauer disse que o gás venezuelano poderia chegar ao Brasil a menos de US$ 5 por milhão de BTU, valor inferior ao cobrado ao do gás boliviano e ao do gás nacional. O diretor da Petrobras admitiu que há obstáculos a serem transpostos, e que é um projeto de longo prazo. Mas listou o gasoduto entre os principais empreendimentos de integração energética do continente. "No começo da década de 80, quando os alemães anunciaram que importariam gás da Rússia, o presidente americano Ronaldo Reagan disse que os europeus estavam se jogando nos braços do império do mal, e que morreriam de frio por falta de gás. A História mostrou que os americanos estavam errados, e que a proposta de integração na Europa estava correta" afirmou o executivo, que listou os gasodutos ligando a Rússia à Europa como os principais exemplos de que a integração com a Venezuela deve ser analisada.