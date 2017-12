Petrobras pode comprar 25% da companhia de gás mineira A Petrobras pode fechar a compra de 25% da distribuidora de gás de Minas Gerais, Gasmig, até o final do mês. ?Conversei com eles e me disseram que o negócio pode ser fechado até 31 de outubro?, disse o diretor de gás e energia da estatal, Ildo Sauer, referindo-se ao governo de Minas Gerais. O negócio depende apenas da conclusão da avaliação, por instituições financeiras, do valor das ações que serão compradas pela estatal. Ele disse que a empresa estaria disposta a entrar nas distribuidoras dos maiores mercados brasileiros, o paulista e o carioca, controladas por empresas privadas. ?Se eles quiserem negociar, estamos interessados?, disse. No Rio, a empresa tentou entrar na CEG a partir da compra das ações da Enron, mas a operação empacou devido à falência da companhia norte-americana.