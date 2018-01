Petrobras pode ser líder de mercado Na opinião de analistas do mercado financeiro, a Petrobrás é forte candidata a ocupar o lugar da Telebrás como o papel mais negociado da Bolsa de Valores de São Paulo. À medida que a liquidez dos recibos Telebrás for declinando, os papéis da Petrobrás poderão ter um acréscimo gradual de liquidez. Mas esse lugar não é cativo da Petrobrás e dependerá dos resultados da empresa, cujas mudanças são acompanhadas com interesse pelos analistas. Eles consideram que a empresa está tomando uma série de medidas de ajuste interno. É prevista uma valorização de 35% nas ações da empresa ao longo deste ano, na avaliação de analistas das empresas de administração de recursos do Unibanco e do BankBoston, e do Banco Pactual. Mas a Petrobrás terá sérios concorrentes ao lugar da Telebrás. As opiniões são de que ela poderá ser ultrapassada por um papel de telefonia fixa ou por algum papel que de empresa de tecnologia, da chamada nova economia.