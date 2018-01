Petrobras pode superar Telemar O aumento de liquidez resultante da pulverização dessas ações e os fundamentos da empresa seriam alguns dos fatores determinantes para impulsionar os valores negociados. Outro fator que poderá determinar o avanço da liquidez da Petrobras é o agrupamento de ações aprovado na última terça-feira. Pela decisão, cada bloco de 100 papéis será transformado em uma única nova ação. A medida terá o efeito de um desdobramento, pois o novo papel será negociado com valor menor do que o existente no bloco. Maior interesse Para o analista do Unibanco especializado em Petrobras, Cleomar Parisi, o lote mínimo de papéis ficará "mais barato" e, portanto, mais fácil de ser negociado, avalia. A mudança ainda possibilitará a entrada de pequenos investidores. Em maio, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras negociaram uma média diária de R$ 43,3 milhões em bolsa. No caso de Telemar o total foi de R$ 54,7 milhões diários. Com o agrupamento e a oferta da União, a ação ordinária da Petrobras poderá chegar a negociar R$ 25 milhões por dia, estimou Cleomar. Disputa O analista chefe do Indosuez W.I, Alexandre Monteiro, afirma que Petrobras e Telemar vão disputar o lugar de blue-chip do mercado. Na opinião da analista Mônica Araújo, da Corretora Boavista, as ações vão tornar-se mais líquidas à medida que todo o volume concentrado nas mãos de apenas um acionista, a União, for dissipado. Outro fator que provocaria interesse dos investidores seria a solidez da estatal.