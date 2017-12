Petrobras: prazo de compra é até 7 de agosto O governo prorrogou para o dia 7 de agosto o prazo para os trabalhadores comprarem ações da Petrobras com parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Pela Resolução n.º 26, do Conselho Nacional de Desestatização (CND) o optante pode usar até 50% dos saldos de todas as contas ativa ou inativas (com mais de três anos sem depósito) FGTS para adquirir os papéis. O optante que comprar as ações com recursos do FGTS terá desconto de 20% sobre o preço de venda dos papéis, desde que permaneça na aplicação por um ano. Se sair nos primeiros seis meses, ele perde o desconto integralmente. A partir do sétimo mês, perde metade do desconto, 10% do valor no ato da compra. A taxa será cobrada até mesmo na hipótese de o saque ser feito por um motivos previstos na legislação (demissão sem justa causa, aposentadoria, tratamento de câncer do titular ou dependente, ou de Aids do titular).