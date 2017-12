Petrobras: preço-teto e valor mínimo As questões sobre o preço-teto da ação e do valor mínimo de aplicação são as principais dúvidas dos interessados em participar do leilão de ações da Petrobras registradas pelos atendentes da Central de Informações do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - 0800-21-2060. O preço-teto de R$ 58,00 é o máximo que o participante da oferta de varejo, destinada a pessoas físicas para aplicação de até R$ 100 mil, pagará por ação. Este não é o preço final da venda, que só será definido depois da oferta institucional, da qual participarão as pessoas jurídicas e físicas com aplicações acima de R$ 100 mil. Desconto de 20% diminui preço final da ação Se o preço final for maior que o preço-teto, os investidores institucionais vão pagar o preço final e os participantes da oferta de varejo, o preço-teto de R$ 58,00. Se o preço final for menor do que o preço-teto, todos os participantes vão pagar o mesmo preço, abaixo de R$ 58,00. O desconto de 20% incidirá sobre o preço final da ação. Para o optante do FGTS, o participante de fundos de ações da Petrobras e o investidor em papéis à vista, que terão direito ao desconto de 20%, o preço máximo da ação é R$ 46,40. O valor mínimo para aplicação do fundo de garantia é de R$ 300,00. As instituições têm liberdade de definir valores menores. No entanto, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) vem autorizando fundos que exigem valores mínimos bem superiores a esse. Veja no link abaixo mais informações sobre a venda das ações da Petrobras que estão disponíveis na cartilha sobre Investimentos do site Finanças Pessoais. Veja na próxima matéria como investir pela Internet